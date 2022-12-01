Как жители Алтая в 1998 году готовились к Новому году. Опубликованы кадры с «еле уцелевшей видеоплёнки»

«Каменские известия» опубликовали архивное видео, на котором жителям Камня-на-Оби давали советы по покупке ёлки и украшений к Новому году, продуктов на праздничный стол и спиртного, а также петард, фейерверков и «китайских бомбочек».

«На старых кадрах на еле уцелевшей видеоплёнке можно увидеть, как в далёком 1998 году каменцы запасались красавицами елями. На лицах сияли улыбки в преддверии наступающего Нового года. На базарчике можно было накупить подарки, продукты и всем тогда известные американские окорочка. Приятная новогодняя суета охватывает всех без исключения. Жители города поделились, чем им запомнился уходящий год», — коротко передали суть 13-минутного видео.

Ранее опубликовали архивное видео с конкурса в Камне-на-Оби: «Фотомодель-99».