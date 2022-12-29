Как жителю Алтайского края попасть в программу догазификации, чтобы сэкономить деньги на подключении

Более 25 тыс. собственников домов региона подали заявки на бесплатную догазификацию

29 декабря 2022, 11:41, ИА Амител

Фото: «Газпром газораспределение Барнаул»

В 2021 году по поручению Владимира Путина в стране стартовала программа догазификации, призванная подключить к сетевому газу как можно больше людей. Кто имеет право на участие в ней, сколько желающих уже заявилось и почему число потенциальных подключений сократилось — об этом и не только рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Евгений Григоренко.

— Евгений Владимирович, напомните, что такое догазификация, кто и как может стать участником этой программы?

— Догазификации — это подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан, то есть, создание условий к газификации домовладения. Она носит заявительный характер. Необходимо подать заявку на портале Единого оператора газификации, прикрепив копии документов: паспорта, право собственности на дом и землю, ИНН, СНИЛС. Также заявку примут через портал Госуслуг, в МФЦ, на сайте нашей компании или в клиентских центрах «Газпром газораспределение Барнаул».

— Что требуется от заявителя? Просто ждать?

— Собственник дома должен подготовиться к приему газа. За собственные средства построить газовые сети в границах участка, сделать разводку в доме, приобрести и смонтировать газовое оборудование. Специалисты газораспределительной компании бесплатно подключат такое домовладение к сети газоснабжения.

Но отмечу, что Правительство Алтайского края и Алтайское краевое Заксобрание приняли меры поддержки отдельных категорий граждан. Им субсидируют затраты на частичную компенсацию стоимости работ по разводке газа внутри участка, приобретение минимально необходимого набора газового оборудования и строительство газопроводов внутри земельного участка.

В рамках соглашения с Россельхозбанком жители могут воспользоваться льготным кредитом по выгодной ставке для проведения проектных, монтажных работ внутридомового газопровода и покупку газового оборудования.

Евгений Григоренко / Фото: «Газпром газораспределение Барнаул» — Насколько активно программу реализуют в регионе? И какой у нее потенциал? — В 2021 году совместно с муниципалитетами региона был определен потенциал догазификации — чуть больше 103 тысяч домовладений, расположенных в 17 газифицированных городах и районах Алтайского края. Речь про общее количество домовладений в газифицированных населенных пунктах, которым в перспективе может быть подведен газ по программе. Осенью 2021 года Правительство РФ утвердило новые правила технологического присоединения к сетям газораспределения № 1547. С их учетом уточнили и потенциальное количество домовладений. В частности, были исключены дома, расположенные в границах СНТ, которые не входят в населенные пункты. Такие СНТ не соответствуют критериям догазификации. Напомню, что в соответствии с правилами 1547 догазификация распространяется и на СНТ, но только расположенные в границах газифицированного населенного пункта. Газовые сети строят бесплатно до границ таких СНТ, а внутри работы уже выполняют участники товарищества за свой счет. После актуализации данных о потенциале для формирования итогового пообъектного план-графика догазификации была проведена дополнительная работа с населением. В частности, потребовалось уточнение формы собственности объектов, соответствие их критериям догазификации. Как я уже упоминал, программа распространяется на дома, расположенные в уже газифицированных населенных пунктах. Важное условие — оформленное право собственности на дом и участок. В результате проведенной работы 27 июня 2022 года постановлением Правительства Алтайского края № 231 утвержден план-график, предусматривающий догазификацию 58110 домовладений в 108 населенных пунктах Алтайского края. — Насколько популярной оказалась программа у жителей региона? Сколько заявок принято, сколько выполнено? — От жителей Алтайского края принято в работу с полным пакетом документов 25398 заявок, из них 93% уже переведены в договоры. В рамках заключенных договоров ведется проектирование и строительство газовых сетей до границ земельных участков. Для обеспечения технической возможности газификации домовладений также ведется строительство внутрипоселковых сетей. На сегодня техническая возможность газификации создана для 21086 домовладений. В рамках действующих договоров построены газовые сети до границ 10 тысяч земельных участков. Выполнение работ по догазификации в нашем регионе требует строительства внутрипоселковых сетей большой протяженности. Для этого в этом году были провели дополнительные подготовительные инженерные работы для актуализации имеющихся данных по топогеодезическим исследованиям, без которых невозможно проектирование сетей. В процессе строительства задействованы строительные подразделения компании, а также привлеченные подрядные организации. Для ускорения исполнение заявок и сейчас продолжаются конкурсные процедуры для определения дополнительных проектных компаний и организаций, осуществляющих строительно-монтажных работы. — Евгений Владимирович, расскажите какие итоги 2022 года и планы на реализацию программы в следующем году?

— Догазификация как механизм подключения домовладений к газоснабжению в уже газифицированных населенных пунктах бессрочна. Значит, мы продолжаем принимать заявки от жителей Алтайского края и не прекращаем строительно-монтажные работы, несмотря на зимний сезон. Впереди немало работы, но все поданные заявки будут выполнены, и тысячи новых потребителей смогут оценить удобство и экономичность газа.

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