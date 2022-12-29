Как жителю Алтайского края попасть в программу догазификации, чтобы сэкономить деньги на подключении

В 2021 году по поручению Владимира Путина в стране стартовала программа догазификации, призванная подключить к сетевому газу как можно больше людей. Кто имеет право на участие в ней, сколько желающих уже заявилось и почему число потенциальных подключений сократилось — об этом и не только рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Евгений Григоренко.
— Евгений Владимирович, напомните, что такое догазификация, кто и как может стать участником этой программы?
— Догазификации — это подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан, то есть, создание условий к газификации домовладения. Она носит заявительный характер. Необходимо подать заявку на портале Единого оператора газификации, прикрепив копии документов: паспорта, право собственности на дом и землю, ИНН, СНИЛС. Также заявку примут через портал Госуслуг, в МФЦ, на сайте нашей компании или в клиентских центрах «Газпром газораспределение Барнаул».
— Что требуется от заявителя? Просто ждать?
— Собственник дома должен подготовиться к приему газа. За собственные средства построить газовые сети в границах участка, сделать разводку в доме, приобрести и смонтировать газовое оборудование. Специалисты газораспределительной компании бесплатно подключат такое домовладение к сети газоснабжения.
Но отмечу, что Правительство Алтайского края и Алтайское краевое Заксобрание приняли меры поддержки отдельных категорий граждан. Им субсидируют затраты на частичную компенсацию стоимости работ по разводке газа внутри участка, приобретение минимально необходимого набора газового оборудования и строительство газопроводов внутри земельного участка.
В рамках соглашения с Россельхозбанком жители могут воспользоваться льготным кредитом по выгодной ставке для проведения проектных, монтажных работ внутридомового газопровода и покупку газового оборудования.
— Догазификация как механизм подключения домовладений к газоснабжению в уже газифицированных населенных пунктах бессрочна. Значит, мы продолжаем принимать заявки от жителей Алтайского края и не прекращаем строительно-монтажные работы, несмотря на зимний сезон. Впереди немало работы, но все поданные заявки будут выполнены, и тысячи новых потребителей смогут оценить удобство и экономичность газа.
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