Новый фонтан и зелёный пляж. Что будет сделано в парках Барнаула в 2023 году

Благоустройство сразу трёх барнаульских парков будет идти в 2023 году. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки, новое освещение, лавочки и газоны. Где-то обновят большой фонтан, а где-то — участок исторического тракта. Amic.ru рассказывает, какие территории приведут в порядок за ближайшие 12 месяцев и как они преобразятся.

Сколько город потратит на благоустройство?

На благоустройство общественных территорий в 2023 году власти Барнаула намерены потратить около 300 млн рублей. Их возьмут из разных бюджетов. Почти все эти деньги пойдут на обновление парков «Изумрудный», «Юбилейный» и «Центральный», рассказал на онлайн-конференции 1 декабря председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи мэрии Иван Гармат. Как именно распределится сумма, пока неясно.

Что будет в «Центральном»?

В одном из старейших парков в первую очередь обновят знаменитый действующий фонтан на центральной аллее, который не ремонтировали аж с 1965 года. Уже сейчас он является популярным местом для фотосъёмок, и после ремонта может привлечь ещё больше людей.

Если хватит денег, фонтан могут сделать светомузыкальным, рассказывал ранее глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Также в «Центральном» посадят новый газон и положат асфальт на пешеходных дорожках, заменят опоры освещения, урны, лавочки и установят малые архитектурные формы. Кроме того, в парке могут появиться велодорожки.

В 2022 году парк «Центральный» победил в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды», его реконструкция продлится всего один год. Работы начнутся весной, а закончатся до конца лета 2023 года. Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации по благоустройству парка.

Что будет в «Юбилейном»?

В 2023 году стартует второй этап благоустройства барнаульского парка «Юбилейный». Его продолжат очищать от мусора, там сделают сеть велодорожек, обновят основные пешеходные пути и установят освещение.

Впереди будет ещё два этапа работ, каждый займёт по году. Обновление парка закончится только в 2024 году. А начались работы в 2022 году.

Работы в парке «Юбилейный» / Фото: amic.ru

Что будет в «Изумрудном»?

В 2023 году в «Изумрудном», наконец, закончится длительное четырёхлетнее благоустройство.

В парке достроят визит-центр и павильон с мини-кафе. Для барнаульцев там появятся новые парковки и велодорожки, амфитеатр и зелёная зона между прудом и храмом.

«Мы назвали её „зелёный пляж“. Это будет такая газонная поляна с элементами геопластики, то есть сделаем искусственные холмики небольшие и постараемся их хорошо озеленить. Для этого мы закупили полипропиленовую трубу, хотели сделать систему подземного полива этой поляны, причём с питанием от нашей скважины. Постараемся, чтобы на этом месте можно было проводить пикники, просто лежать на траве, играть в бадминтон, во фрисби и загорать. Такой отдых паркового формата, когда можно интересно провести время на траве», — объяснил руководитель «Изумрудного» Владислав Вакаев.

Важным пунктом работ будет участок бывшего Томского тракта, который раньше связывал Барнаул с Томском, Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал amic.ru Вакаев. Дорогу вымостят плиткой, там поставят стенды с историей парка и арт-объект, сделают освещение. Кроме того, отмечает Вакаев, планируется реконструкция забора и знаменитой белой колоннады на входе в парк.

Для зимних и летних развлечений в парке будет оборудован пункт проката коньков, лыж и оборудования для бадминтона и тенниса.

Каток зимой будет на месте пруда, который отремонтировали в 2022 году. Запустят водоём весной 2023 года, когда в него дольют воду до летнего уровня. Летом там можно будет кататься на лодках.

Кроме того, в 2023 году должна закончиться реконструкция Крестовоздвиженского храма, в котором ранее располагался барнаульский планетарий. Здесь работы ведутся на деньги РПЦ. Купол у храма уже поставили, сейчас ремонт проходит внутри здания, пояснил Вакаев.

Парк «Изумрудный» / Фото: amic.ru

Другие общественные пространства

В городе будут преображать и другие общественные пространства. Новый сквер в 2023 году появится в районе улицы Приречной в Барнауле. На него потратят около 15 млн рублей (от ул. М. Горького до ул. Чехова, 19), рассказал Иван Гармат. По его словам, проектно-сметную документацию по объекту уже подготовили. Работы начаты — с территории вывезли мусор, старые деревья выкорчевали. Вместо них высадят новые.

Вероятно, в 2023 году барнаульская библиотека им. Шишкова начнёт самостоятельно обновлять общественное пространство в сквере рядом со своим зданием. На благоустройство она потратит деньги из своего бюджета.

Представители библиотеки писали, что планируют сделать в сквере пешеходные тропинки, новое освещение, придать современный и экологичный вид контейнерной площадке, а также построить амфитеатр для лекториев, поэтических вечеров, выставок под открытым небом и встреч с писателями.

Этот участок является собственностью библиотеки, однако там хотят, чтобы территория осталась открытой для всех.

А голосование за общественные территории будет?

Голосование за объекты 2023 года закончилось в мае 2022 года. Однако в следующем году можно будет выбрать территории для обновления на 2024 год. В «выборах» примут участие 36 общественных пространств, также барнаульцы будут голосовать за дизайн-проект третьего этапа парка «Юбилейный».

Напомним, что в Барнауле в ближайшем будущем могут создать единую дирекцию управления парками. Мэр Барнаула Вячеслав Франк на совещании в администрации города поручил чиновникам проработать варианты организации такой структуры. Эксперты считают, что орган должен будет содержать и благоустраивать зелёные территории, составлять для них культурные программы, разрабатывать предложения по инвестиционным проектам, а также работать над информационно-методическим и организационным сопровождением деятельности этих территорий.

Новости

Общество «Центральный» и не только. Какие общественные пространства обновят в Барнауле в ближайшее время

Новости

Статьи Спасение нерядового парка. Как воскресает барнаульский парк «Юбилейный» и какое будущее его ждёт