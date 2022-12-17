Какие дороги отремонтируют и построят в Барнауле в 2023 году. Карта

В Барнауле в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 12 участков. Также в краевой столице возведут дорогу по улице 65 лет Победы. В общей сложности на работы выделят из различных источников бюджета около миллиарда рублей.

В настоящее время объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации по ремонту объектов нацпроекта. Сами контракты по ремонту дорог планируется заключить с подрядчиками в апреле следующего года. О том, какие дорогие отремонтируют в 2023 году, смотрите в нашей карте.



