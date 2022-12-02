Какие магазины появятся на месте ушедшего H&M в Барнауле и когда они откроются?

Уже в ближайшие дни на торговых площадях Барнаула, которые ранее занимали ушедшие из России H&M, откроются новые магазины.

Так, как сообщили amic.ru в торговом центре «Галактика», здесь бывшую территорию H&M поделят между собой два магазина. Оба хорошо знакомы барнаульцам. Первый — это Gloria Jeans. Точка будет флагманской, с расширенным ассортиментом одежды и аксессуаров для всей семьи. А по соседству с ним расположится обновлённый магазин мужской одежды Velaner в новом формате. Эти отделы откроются уже в декабре 2022 года, но в какой именно день — в ТЦ «Галактика» не уточнили.

В ТЦ «Арена» рассказали, что у них на пустых площадках откроется два новых турецких магазина, причём арендовать их будут непосредственно турки. Первый — это ISTNOVA, магазин меха и кожи. Он будет торговать верхней одеждой: шубами, куртками, дублёнками и так далее. Располагаться он будет на втором этаже.

А на первом этаже бывшего H&M появится магазин одежды Outletium. Это мультибрендовая точка, в которой можно будет найти одежду брендов Arya Home, Enza Home, Lacoste, Iceberg, Love Moschino, LOFT, LBT, Hummel, Waikiki и других.

«Оба магазина в „Арене“ откроются уже 3 декабря. Турки напрямую к нам заходят. Оба — магазины одежды. По идее это одно и то же, владеют точками те же люди», — прокомментировали в «Арене».

В «Пионере» рассказывать о том, какие точки появятся на месте H&M, не стали, отметив, что сами объявят обо всём посетителям ТЦ. Однако в октябре представитель торгового центра рассказывал amic.ru, что у них есть несколько претендентов на пустующие площади, и все они якобы крупные российские федеральные сети. На тот момент, по словам представителя ТЦ, ещё шли переговоры, поэтому раскрывать информацию он не стал.

Напомним, что магазины H&M в Барнауле закрыты с весны. В марте 2022 года шведская сеть приостановила продажи в России, а в июле объявила о полном уходе из страны. В августе ретейлер открывал магазины в последний раз, чтобы устроить финальную распродажу.

Тогда в краевой столице отделы проработали меньше месяца, распродали большую часть товара и закрылись. В ТЦ «Арена» последним рабочим днём стало 22 сентября, в ТЦ «Пионер» — 24 сентября, а в ТЦ «Галактика» — 26 сентября. Открытие масс-маркетов в «Арене» и «Галактике» даже привело к очередям.

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