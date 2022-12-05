Какие матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 пройдут 5 декабря?

На чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре продолжаются матчи 1/8 финала. В понедельник, 5 декабря, нас ждёт ещё две встречи на выбывание.

В 22:00 по барнаульскому времени играют Япония с Хорватией.

В ночь с 5 на 6 декабря (в 2 часа ночи по барнаульскому времени) выявят победителя Бразилия и Южная Корея.

Победители двух пар встретятся друг с другом в 1/4 финала чемпионата. Проигравшие команды вылетят с турнира.

Транслировать обе игры будет телеканал «Матч ТВ», только у него есть право на показы турнира в России.

5 декабря состоится уже третий тур 1/8 финала чемпионата мира. В 1/4 финала турнира уже прошли Нидерланды, Аргентина, Франция и Англия. Последний тур 1/8 финала состоится во вторник, 6 декабря.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии участвует 32 сборные, российскую команду отстранили от турнира из-за спецоперации на Украине.

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