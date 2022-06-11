Какие улицы перекроют в Барнауле на День России
Ограничение коснётся преимущественно центра краевой столицы
Сегодня в Барнауле из-за празднования Дня России перекроют ряд дорог. Как ранее рассказывали в мэрии, ограничение коснётся преимущественно центра краевой столицы.
Так, проезд закроют на следующих участках дорожно-транспортной сети:
— правоповоротный съезд с Нового моста к площади Баварина, правоповоротный съезд с дороги от ул. Мамонтова к Новому мосту, к площади Баварина — с 17:00 до 23:30;
— площадь Свободы — с 09:00 до 11:00;
— пр. Ленина (от Ползунова до площади Баварина), дорога от Максима Горького до площади Баварина — с 17:00 до 23:30.
Отметим, что до 12:00 13 июня остаются закрытыми нечётная (от Ползунова до Мало-Олонской) и чётная сторона проспекта Социалистического (от Льва Толстого до Мало-Тобольской).
С полным списком перекрытий можно ознакомиться в документе, закреплённом ниже.