Какие выплаты положены родственникам погибших в ДТП и как их получить

Количество аварий со смертельным исходом на дорогах Алтайского края с начала 2022 года увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом. Погибло уже более 130 человек. В компании «Страховой помощник» рассказали, как оформить возмещение семьям погибших пешеходов, пассажиров и невиновных водителей, какие документы необходимо подготовить и что делать, если страховая отказала в выплате.

Какие нужны документы?

Так, для оформления выплаты необходимо представить в страховую компанию следующие документы:

— заявление о страховой выплате;

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

— документы, подтверждающие факт иждивения и/или родства с погибшим;

— свидетельство о смерти;

— справку о смерти (если требуется возмещение расходов на погребение);

— документ о произошедшем событии.

Размер страхового возмещения в связи с причинением вреда жизни составляет 475 тысяч рублей за каждого погибшего и 25 тысяч рублей на погребение.

Страховая отказала в выплате — что делать?

При получении отказа в страховом возмещении по ОСАГО следуйте инструкции:

1. Подача претензии. Если страховая компания не отвечает, нужно подождать 30 дней — после этого у вас есть право на подачу обращения финансовому уполномоченному.

2. Обращение к финансовому уполномоченному. Этот способ позволяет разрешить спор без обращения в суд. Принятое решение приравнивается к судебному.

3. Обращение в суд. Подать иск можно в срок, указанный в решении омбудсмена. Но судебное разбирательство требует существенных расходов — как денежных, так и временных. А потому прибегать к этому способу следует только в случае полной уверенности в своей правоте.

С какими бы трудностями ни пришлось столкнуться, помните о главном принципе страхования: причинённый вред жизни и здоровью в ДТП подлежит компенсации.

Если не уверены в своих действиях, оформить выплату можно через «Страхового помощника». Здесь вы получите полный комплекс услуг.

Чтобы оформить выплату, от вас понадобится фото имеющихся документов. Недостающие документы специалисты запросят сами. В результате вы:

— не тратите время на подготовку заявлений и походы по госучреждениям и страховым компаниям;

— за три рабочих дня получаете одобрение страховщика;

— в течение 20 дней получаете страховую выплату на свой счёт;

— комиссия за оформление выплаты от 7%;

— компания оформляет выплаты по правилам, описанным на сайте страховыевыплаты.рф.

«Страховой помощник»

Офис оформления выплат: г Барнаул, ул. Гоголя, 66

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ИП Писанов Константин Николаевич