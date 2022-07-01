Какой будет погода в Алтайском крае в выходные

Выходные в Алтайском крае будут жаркими, но в некоторых районах возможны дожди. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

2 июля температура воздуха в крае составит +20...+25 градусов. В некоторых районах, по прогнозам синоптиков, возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле в субботу термометры покажут +21...+23 градуса. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 3 июля, в крае столбики термометров поднимутся до отметки +21...+26 градусов. Местами дожди.

В Барнауле в воскресенье воздух прогреется до +21...+23 градусов. Без осадков.