Какой выросла девочка из Алтайского края, которая родилась весом почти восемь килограммов
Опасения, которые врачи высказывали после рождения девочки, не оправдались
17 ноября 2022, 09:57, Илья Звягинцев
Стало известно, как сложилась судьба девочки из Алтайского края, которая родилась с рекордным весом 7 килограммов 750 граммов. Об этом сообщает «Киноафиша».
Девочка стала одиннадцатым ребёнком в семье, а врачи после её рождения говорили о том, что у малышки будут серьёзные проблемы со здоровьем.
Предполагалось, что девочка страдает от порока сердца, однако по результатам обследования болезнь не подтвердилась.
Вопреки прогнозам врачей со временем девочка стала терять вес, а врачи выяснили, что она полностью здорова.
Благодаря помощи людей семья смогла собрать всё, что нужно ребёнку, а сама девочка отправилась в первый класс.
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