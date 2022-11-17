Какой выросла девочка из Алтайского края, которая родилась весом почти восемь килограммов

Стало известно, как сложилась судьба девочки из Алтайского края, которая родилась с рекордным весом 7 килограммов 750 граммов. Об этом сообщает «Киноафиша».

Девочка стала одиннадцатым ребёнком в семье, а врачи после её рождения говорили о том, что у малышки будут серьёзные проблемы со здоровьем.

Предполагалось, что девочка страдает от порока сердца, однако по результатам обследования болезнь не подтвердилась.

Вопреки прогнозам врачей со временем девочка стала терять вес, а врачи выяснили, что она полностью здорова.

Благодаря помощи людей семья смогла собрать всё, что нужно ребёнку, а сама девочка отправилась в первый класс.