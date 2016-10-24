"Калашников" начнет продажи нового спортивного пистолета

Фото: концерн "Калашников"

Модернизированный спортивный пистолет MP-446C VIKING-M начнет выпускать в России концерн "Калашников". В продажу новинка, вес которой составляет 950 граммов, поступит в 2017 году.

От своих предшественников MP-446C VIKING-M отличается современной конструкцией ствола, благодаря чему удалось существенно повысить ресурс работы пистолета — до 50 тысяч выстрелов.

"Значительно улучшен баланс пистолета и уменьшен его подброс при стрельбе, а доработанная пистолетная рукоятка и удобная кнопка сброса магазина существенно улучшили эргономику оружия", — говорится в сообщении на сайте "Калашникова".

Оружие оснащено новым магазином с однорядным выходом патронов, при сохраненной совместимости с магазинами с двухрядным выходом. На пистолете можно установить заводской прицел либо разработанный для пистолета Glock.