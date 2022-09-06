Камчатские спасатели показали спасённых с Ключевской Сопки туристов
Сотрудники МЧС забрали людей из домика вулканологов на высоте 3300 метров
6 сентября 2022, 10:51, Илья Звягинцев
Сотрудники МЧС показали туристов, спасённых с Ключевской Сопки на Камчатке. Видеозапись спасения опубликовал КГКУ «ЦОД».
Напомним, что всего группа путешественников насчитывала 12 человек — десять туристов и два гида. Они отправились в 10-дневный поход 30 августа. 3 сентября при восхождении на вулкан на высоте более 4000 метров несколько человек сорвались вниз.
В числе погибших уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик.
Ранее сообщалось, что спасателям удалось добраться до домика, в котором их дожидались туристы.
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