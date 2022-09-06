Камчатские спасатели показали спасённых с Ключевской Сопки туристов

Сотрудники МЧС показали туристов, спасённых с Ключевской Сопки на Камчатке. Видеозапись спасения опубликовал КГКУ «ЦОД».

Напомним, что всего группа путешественников насчитывала 12 человек — десять туристов и два гида. Они отправились в 10-дневный поход 30 августа. 3 сентября при восхождении на вулкан на высоте более 4000 метров несколько человек сорвались вниз.

В числе погибших уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось добраться до домика, в котором их дожидались туристы.