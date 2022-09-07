Каменский борец с мусором взялась за очистку остановок от объявлений
Девушке потребовался час, для того чтобы зачистить саму остановку, а также территорию вокруг неё
7 сентября 2022, 09:05, Илья Звягинцев
Каменский борец с мусором Александра Родимова нашла себе новую цель. Девушка принялась очищать обклеенные объявлениями остановки.
«Остановку „Вторая школа“ обклеили листовками, пошла чистить. Один час работы: прополола, убрала мусор, оттёрла надписи, сделанные маркером, очистила шпателем от листовок», — написала девушка на своей странице во «ВКонтакте».
Напомним, что ранее девушка уже попадала в поле зрения СМИ благодаря своим выходам на сбор мусора.
За пять дней она собрала 46 мешков мусора.
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