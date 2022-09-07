Каменский борец с мусором взялась за очистку остановок от объявлений

Каменский борец с мусором Александра Родимова нашла себе новую цель. Девушка принялась очищать обклеенные объявлениями остановки.

«Остановку „Вторая школа“ обклеили листовками, пошла чистить. Один час работы: прополола, убрала мусор, оттёрла надписи, сделанные маркером, очистила шпателем от листовок», — написала девушка на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, что ранее девушка уже попадала в поле зрения СМИ благодаря своим выходам на сбор мусора.

За пять дней она собрала 46 мешков мусора.