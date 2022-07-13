Канатная дорога и палеопарк. Зачем на Алтае создают новый туркластер «Денисова пещера»

В Алтайском края якорный инвестор туристического кластера «Белокуриха-2» — компания «Курорт Белокуриха» — заявила о начале реализации проекта по созданию нового объекта. Туристско-археологический кластер получит название «Денисова пещера».

Именно вокруг знаменитой пещеры, где первые следы деятельности человека датируются как минимум периодом в 300 тысяч лет назад, и должна появиться современная инфраструктура, призванная стать точкой притяжения для путешественников. Причем речь идет не только о научном и активном туризме, но и других разновидностях отдыха. Если планы инвесторов будут реализованы, турпоток на юго-восток Алтайского края может вырасти многократно.

Симбиоз туризма и археологии

Еще в 2020 году был создан общественный фонд «Денисова пещера». Его ключевая задача — развитие туризма и научной деятельности в окрестностях природно-археологического памятника мирового значения. Первые шаги уже сделаны — новосибирские архитекторы разработали концепцию развития будущего туркластера, включающего в себя помимо прочей инфраструктуры, канатную дорогу. Уже нашлись и первые инвесторы.

Дело за малым — раскрутить новые турмаршруты, а для этого необходима реконструкция межрегиональной автодороги Солонешное — Усть-Кан. Цена вопроса — несколько млрд рублей.

Еще два года назад фонд разработал концепцию туркластера. В нее кроме самой пещеры, включены прилегающая территория с природными и археологическими достопримечательностями, а также палеопарк. Концепция уже была представлена не только краевым властям, но и помощнику президента Игорю Левитину, а также главе Ростуризма Зарине Догузовой.

По словам заместителя генерального директора АО «Курорт Белокуриха» по стратегическому планированию Олега Акимова, этот проект сможет претендовать на финансирование в новой федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» в качестве продолжения туристического кластера «Белокуриха-2». Теперь слово за губернатором Виктором Томенко. Именно он должен дать официальное добро на создание нового туркластера.

Ожидается, что в будущий кластер войдут часть Смоленского и Солонешенского районов, а также Белокуриха. Центром кластера станет Денисова пещера, еще одной точкой притяжения могут выступить водопады на реке Шинок, экотропа «Грот Махам» (проходит недалеко от природно-археологического парка «Колыбель человечества»), Музейная пещера и т. д.

«Все началось с того, что мы начали искать места, которые могли бы быть интересны гостям санаториев. В Белокурихе круглогодичный турпоток, при этом туристы демонстрируют все большую активность и проявляют интерес к новым локациям. Денисова пещера и ее окрестности были бы очень привлекательны с этой точки зрения. Так, мы начали переговоры с институтом археологии и этнографии СО РАН, в результате родилась идея большого туристического кластера», — рассказал замгендиректора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.

«Поле чудес» как первый шаг к туркластеру

В настоящее время «Курорт Белокуриха» занимается формированием земельного фонда под будущий туркластер, а также попутно разрабатывает его концепцию, в том числе по проектированию и освоению территорию. Уже подписаны и первые соглашения с инвесторами.

Общая площадь кластера «Денисова пещера» может достигать 500 га, примерно 300 га якорный инвестор уже выкупил. Все они пока имеют статус земель сельхозназначения. Для дальнейшего строительства здесь кемпингов, турбаз, гостиниц и ресторанов, понадобится перевод всей недвижимости в другую категорию.

Одним из центральных мест всего кластера станет площадка с говорящим названием «Поле чудес», она расположена в нескольких километрах от Денисовой пещеры. Именно на «Поле чудес» в будущем может появиться палеопарк или так называемый музей под открытым небом.

Сейчас проект прорабатывает мастерская пространственного дизайна новосибирского архитектора Маргариты Вяткиной. В числе первоочередных задач — создание новой более удобной для туристов лестницы, ведущей в пещеру (ориентировочно, на нее потратят около 5 млн рублей, работы выполнят уже к следующему году), а также парковки поблизости.

Здесь же планируется разместить небольшой музей. Кроме того, рядом с археологическим объектом может появиться терренкур, который будет завершаться смотровой площадкой. Еще одним ноу-хау обещает стать отдельный вход в пещеру для туристов, чтобы не пересекаться с археологами и не мешать последним работать.

В более отдаленной перспективе рядом с пещерой могут организовать площадки для проведения мастер-классов. Но главным изюминкой проекта обещает стать канатная дорога, которая при помощи нескольких станций соединит в одно целое ключевые точки маршрута. По словам Маргариты Вяткиной, это позволит минимизировать вред, наносимый природе туристами, а также даст возможность увидеть большинство окружающих достопримечательностей.

Сделать дорогу — еще полбеды

Главными препятствиями для создания туркластера «Денисова пещера» специалисты называют две. Во-первых, это отсутствие нормальной дороги к Денисовой пещере (на протяжении нескольких десятков км трасса изобилует многочисленными выбоинами, а об асфальте напоминают только отдельные клочки). Один из вариантов решения проблемы — реконструкция автодороги от Солонешного до Усть-Кана, расположенного в Республике Алтай.

Поскольку дорога соединяет два субъекта, вопрос финансирования должен решать федеральный центр. По самым приблизительным подсчетам, речь идет как минимум о нескольких млрд рублей. Если идею одобрят, можно будет говорить о рождении нового автомобильного маршрута по так называемому старому Уймонскому тракту, который позволит, например, путешественникам из Белокурихи добираться до горы Белухи более коротким путем, чем есть сейчас.

Кроме того, существует большое количество ограничений при строительстве будущих объектов кластера. Они связаны с водо- и природоохранными зонами, а также ценными археологическими объектами, которые здесь здесь встречаются довольно часто. Все эти сложности, правда, не отпугивают инвесторов.

Так, до конца июля должно быть подписано соглашение с красноярской компанией. Ее основной профиль — добыча золота, однако и в турсфере уже есть несколько наработок, в частности в Хакасии. Ожидаемая сумма вложений в алтайский туркластер на начальном этапе — 50 млн рублей, деньги пойдут на строительство палеопарка. Если проектировщики успеют завершить работу до конца года, то уже в 2023-м начнется непосредственно строительство объекта.

Чем известна Денисова пещера

Находки, сделанные в в Денисовой пещере, говорят о том, что наши предки здесь жили как минимум 300 тысяч лет назад. Этот вид людей получил название Homo sapiens altaiensis — алтайский человек, но в литературе и науке утвердилось другое название — денисовский. Считается, что он жил в пещере как минимум до периода в 50-45 тысяч лет назад. Всего ученые выделяют в пещере 14 слоев, в которых прослеживается по нескольку горизонтов обитания.

Позднее ареал обитания Homo sapiens altaiensis пересекался со средой обитания неандертальцев и современного человека. Денисовцы оставили 4-6% личных генов в геномах современных меланезийцев.

Раскопки в пещере идут уже несколько десятилетий, ими занимается Институт археологии и этнографии СО РАН. Денисова пещера возвышается над уровнем моря на 670 м, имеет площадь в 270 кв. м. Верхняя часть грота примечательна тем, что там находится отверстие, через которое попадает свет, а зимой оно обеспечивает дымовую тягу.

Денисова пещера — отличное место, где можно укрыться от непогоды и именно в этом качестве её использовали люди на протяжении сотен тысяч лет. Здесь прекрасные условия для хранения пищи, так как в пещере постоянно низкая температура и достаточно сухо.

В Денисовой пещере представлены все археологические эпохи: неолит, палеолит, бронзовый и железный век, скифская эпоха и тюркский период. В 2021 году пещера была включена в список особо ценных памятников культуры народов РФ.