Капремонт домов в Научном Городке проведут на пять лет раньше запланированного

Несколько домов в посёлке Научный Городок отремонтируют раньше срока: их состояние не позволяло ждать очереди в течение нескольких лет. Накануне объекты посетили сотрудники администрации Ленинского района и депутаты.

Особое внимание уделили дому по адресу Научный Городок, 13. По словам местной жительницы Кульжавнар Хасановой, люди много лет пытались добиться капремонта, но им говорили, что денег нет.

«Управляющая компания никак не помогала в решении ситуации. А тем временем крыша стала протекать до первого этажа, из фасада стали выпадать кирпичи, стены покосились», — рассказала она.

Капремонт этого и других домов сначала запланировали на 2024 год, но потом перенесли на 2027-й. На состояние зданий, как отметили жильцы, повлияло и бездействие управляющей компании, которая впоследствии ушла с рынка.

На место выезжали депутаты городского и краевого уровня, встречались с жителями и представителями районной администрации Ленинского района. Сроки удалось перенести сначала на 2023 год, а в связи с экстренной ситуацией — на текущий.

Фото: «Единая Россия»

По словам руководителя исполкома реготделения «Единой России» Ивана Гладких, решение об ускорении процесса принимали буквально на уровне края после долгих переговоров с представителями регионального оператора Фонда капремонта и чиновниками Минстроя.

До начала ремонта по инициативе депутата АКЗС Александра Лисицына вдоль дома организовали безопасный проход, оборудовали навесы над входами в подъезды. Сам же ремонт стартовал 13 июля. У дома № 13 восстановят фасад, возведут новую кровлю. Работы на объекте ведут по краевой программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«Капитальный ремонт домов — одна из самых острых проблем для посёлка Научный Городок. Чтобы её решить, с одной стороны, нужно передвинуть дома в программе капремонта на более ранний срок, с другой — убедить жителей участвовать в этой ней. Мы провели множество встреч с жителями, разъясняя преимущества программы, постоянно были на связи с ними, держали на контроле подготовку документов, участвовали в согласовании планов ремонта, отстаивали интересы жильцов», — рассказал депутат Барнаульской городской Думы Иван Огнев.

На контроле и текущие ремонты в соседних домах. В два из них уже зашли строительные бригады. В Научном Городке есть ещё много объектов для капитального ремонта, которые требуют внимания и контроля.