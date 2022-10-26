Карамельная кондитерская и уроки выживания. Алтайских школьников приглашают на необычные каникулы в АлтГТУ

АлтГТУ приглашает учащихся 9-11 классов на профильные смены «Техносферная безопасность» и «Карамельные каникулы». Смены пройдут в период осенних каникул с 31 октября по 2 ноября. Участие в них бесплатное, но нужно зарегистрироваться.

В рамках занятий по профилю «Техносферная безопасность» школьники узнают основы экстремального выживания, научатся оказывать первую помощь, познакомятся с базовыми принципами поведения на воде, получат навыки взаимодействия с различными веществами и противодействия химическому отравлению и радиационному заражению.

Расписание профильной смены «Техносферная безопасность»

31 октября

10:00 — встреча участников, знакомство с направлением подготовки;

10:30 — интерактивная игра «Энциклопедия выживания».

1 ноября

10:00 — практическое занятие «Оказание первой помощи пострадавшим».

2 ноября

10:00 — квест «Спасатели».

На смене «Карамельные каникулы» участники познакомятся с технологией изготовления сладостей и ингредиентами, научатся готовить карамель, помадные конфеты и ирис. Профильная смена включает в себя работу в лабораторных условиях под руководством преподавателя-профессионала. Школьники смогут почувствовать себя настоящими кондитерами и вникнуть в азы профессии.

Расписание профильной смены «Карамельные каникулы»

31 октября

12:00 — встреча участников, знакомство с направлением подготовки;

12:30 — практическое занятие «Получение карамели».

1 ноября

12:00 — практическое занятие «Получение помадных конфет».

2 ноября

15:00 — практическое занятие «Получение ириса», интерактивная игра «Знаешь ли ты всё о сладостях?».

В АлтГТУ уверены, что занятия в профильных сменах будут не только увлекательными, но и полезными, участники найдут новых друзей и запомнят эти осенние каникулы надолго.