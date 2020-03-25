Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные продукты для сердца и предложил диету, которая поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на газету La Vanguardia.

По словам врача, главный риск для сердца несут выпечка и полуфабрикаты. Они приводят к набору веса, накоплению холестерина и способствуют развитию диабета второго типа. Кроме того, для сердца и сосудов вредны алкоголь, энергетики и большое количество соли в еде.

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Канепа сказал, что отказ от красного мяса в пользу курицы и рыбы, наличие в рационе орехов, оливкового масла и семян авокадо положительно повлияет на состояние сердца и организма в целом. По его словам, подобная средиземноморская диета позволит снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний почти на треть.

Также врач посоветовал всем, кто хочет прожить подольше, отказаться от курения и заниматься спортом каждый день.