Кардиолог рассказал о способе снизить уровень холестерина без лекарств

Врач-кардиолог Ольга Молчанова поделилась советами о том, как укрепить иммунитет и защититься от заболеваний сердца и сосудов. По ее словам, предпочтительный режим питания: завтрак, перекус, обед, полдник, ужин, пишет КП.

При этом, по словам Молчановой, важно следить за уровнем холестерина. Так, например, субпродукты не являются хорошей альтернативой обычному мясу, потому что уровень холестерина в них очень высок.

В яйцах этот элемент содержится, но в продукте есть и лецин, который способствует выводу холестерина из организма. Также снижению уровня холестерина в крови способствуют овсянка, яблоки, цитрусовые и чеснок.