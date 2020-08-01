Кардиологи напомнили об опасности вейпинга

Специалисты Европейской ассоциации превентивной кардиологии напомнили о том, чем опасен вейпинг. Записки опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Авторы отмечают, что вейпинг продвигают среди молодежи как безопасную альтернативу курению сигарет, но на самом деле это не так. Исследования показывают, что курение электронных сигарет способствует повышению артериального давления, учащению сердцебиения, а также появлению опасных изменений на стенках сосудов.

"Кроме того, вейпинг оказывает негативное воздействие на легкие и особенно опасен для развития плода, если будущая мать курит электронные сигареты во время беременности", – отметили авторы доклада.