Карты Украины без Крыма запретили продавать в Венгрии

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В Будапеште изъяли из продажи карту, на которой Украина была изображена без Крыма, части Одесской и Херсонской областей. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на украинского посла в Венгрии Любовь Непоп.

По ее словам, после появления информации о продажах карты "с некорректным указанием украинского Крыма" была проведена встреча с владельцем магазина. Сейчас карты изъяли из продажи. "Направила также письма в венгерские официальные органы и в издательство, которое эту карту выпустило, чтобы предотвратить дальнейшее распространение", — добавила Непоп.

Она также прикрепила фотографии карты, на которой видно, что Крым изображен одним цветом с РФ, а части Одесской и Херсонской областей раскрашены так же, как и Молдавия. Посол попросила всех, кто найдет карты с такой опечаткой, обращаться в посольство.