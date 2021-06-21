Катар допустит на ЧМ-2022 по футболу только привитых от ковида болельщиков

Власти Катара не допустят на чемпионат мира по футболу 2022 года болельщиков, не прошедших полную вакцинацию от ковида. Об этом сообщил шейх Халид бин Халифа бин Абдель Азиз Аль Тани.

По его словам, сейчас правительство намерено подготовить миллион доз вакцины для иммунизации тех, кто собирается прибыть в эмират в дни проведения соревнований.

"Мы ведём переговоры с компанией о предоставлении одного миллиона доз вакцины против коронавируса для иммунизации тех, кто приезжает на чемпионат мира по футболу в Катаре", – цитирует политика РИА Новости.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября 18 декабря 2022 года. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявили свыше 220 тысяч случаев ковида, 582 пациента скончались.