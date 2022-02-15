Каждой паре по паре. Розыгрыш для влюбленных от amic.ru

День всех влюблённых прошёл, но это не повод, чтобы перестать дарить свою любовь второй половинке. Чтобы в ваших отношениях было больше тепла и гармонии, мы запускаем (с любовью к вам) праздничный розыгрыш.

Победитель получит две пары брендированных наушников и две термокружки, для того чтобы под хорошую музыку и с любимым напитком гулять со своей второй половинкой.

Вторая пара победителей получит брендированные термокружки от amic.ru.

Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно перейти по ссылке, ознакомиться и выполнить условия, а также набраться терпения.

19 февраля мы подведём итоги и определим победителей. Удачи!