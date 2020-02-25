Каждый дополнительный ребенок обошелся России в 8,6 млн рублей

Программа материнского капитала с 2007 по 2017 год обеспечила прирост рождаемости 2,25 млн детей, подсчитали в Агентстве стратегических инициатив.

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Как сообщает "Коммерсантъ", для этого из госбюджета за десять лет израсходовали 19,4 трлн рублей. Таким образом, один дополнительный ребенок обошелся стране в 8,6 млн рублей.

В то же самое время эксперты уточнили, что нельзя оценивать программу только по ее экономической составляющей. Она помогла улучшить благосостояние семей с детьми и получила положительный политический эффект, став самой узнаваемой мерой поддержки рождаемости.

Программа материнского капитала заработала в России в 2007 году. Материальную поддержку могут получить семьи, где родился или усыновлен второй ребенок. Маткапитал нельзя обналичить, но деньги можно направить, например, на улучшение жилищных условий или оплату образования детей.

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Изначально размер маткапитала составлял 250 тыс. рублей, затем эта сумма индексировалась и достигла 453 тыс. рублей. С 2016 года индексацию приостановили.

Теперь программа семейного капитала снова предполагает ежегодную индексацию суммы на величину прогнозируемой инфляции. В 2020 году размер маткапитала составил 466 тысяч рублей, в 2021-м он достигнет 485 тысяч рублей, а в 2022 – 504 тысяч рублей.

С начала года маткапитал выплачивают семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен увеличиться до 616 617 рублей.