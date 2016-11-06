Казну ИГИЛ взяли с собой пятеро сбежавших из Мосула боевиков - СМИ

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Город Мосул в Ираке покинули пятеро боевиков запрещенного в России "Исламского государства", взяв с собой казну террористической организации, сообщает Лента.Ру со ссылкой на телеканал "Ас-Сумария".

Одного из беглецов зовут Абу аль-Бара аль-Кахтани, который отвечает в Мосуле за казну ИГИЛ, пополняемую за счет грабежей. Утверждается, что его подельники похитили несколько миллионов долларов, которые предназначались на выплаты наемникам.

Также сообщается, что сейчас главари террористов пытаются найти предателей. Вероятно, что беглецы могли уйти в Сирию.

Напомним, что в настоящее время проводится операция по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства".