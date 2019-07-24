Кемерово свяжут прямые авиарейсы с Новосибирском и Казанью

Пять новых прямых авиарейсов откроют в Кузбассе

24 июля 2019, 13:09, Роман Кильмяшкин

Жители Кузбасса вскоре смогут летать прямыми рейсами в пяти новых направлениях, сообщают "Вести-Кузбасс" со ссылкой на замгубернатора Кемеровской области Андрея Панова.

Так, из Кемерова откроют авиасообщение с Екатеринбургом, Казанью и Новосибирском, а из Новокузнецка – с Иркутском и Красноярском.

Планируется, что полеты начнутся с 2020 года. В настоящее время региональные власти ведут переговоры с авиакомпаниями.

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