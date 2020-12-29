KFC представила свою игровую консоль с отделом под курочку

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓.



Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

Сеть ресторанов быстрого питания KFC представила свою игровую консоль. Судя по характеристикам, это, скорее, компьютер, но называется агрегат KFConsole.

В основу "консоли" лег модуль Intel NUC 9 Extreme с процессором Core i9-9980HK. За видео отвечает карта Asus на графическом процессоре Nvidia. Данные пользователя будут храниться на двух SSD-накопителях Seagate общим объемом 2 Тб.

Конструкция корпуса KFConsole предусматривает специальный отсек для подогрева фирменной курочки. Сколько будет стоить аппарат и когда его запустят в производство, пока неизвестно. Также в анонсе не указано, будет ли она серийным продуктом или выпускать ее будут штучно.