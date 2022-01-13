КХЛ остановит проведение чемпионата из-за коронавируса

Руководство КХЛ приняло решение о приостановке регулярного чемпионата. Об этом сказано в сообщении пресс-службы лиги.

"В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах и высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты", – сказано в сообщении.

На данный момент в лиге зафиксировали уже 171 случай заражения коронавирусом. За сутки этот показатель возрос сразу на 60 человек.

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, что перенесённые матчи пройдут во время перерыва на проведение Олимпийских игр.

Ранее замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал, что вирусологи ожидают значительного подъёма заболеваемости коронавирусом в России в конце января – начале февраля. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число заражений в сутки может превысить 100 тысяч случаев.