Киев объявил в розыск восьмерых россиян из-за ЧП в Керченском проливе

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Военная прокуратура Южного региона Украины объявила в розыск восьмерых россиян из-за расследования инцидента в Керченском проливе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт генпрокуратуры страны.

Уголовные дела возбудили против начальника погранслужбы ФСБ Крыма контр-адмирала Сергея Станкевича, замруководителя пограничной службы ФСБ вице-адмирала Геннадия Медведева, главы службы пункта регионального управления ФСБ капитана первого ранга Руслана Ромашкина. Также фигурантами стали капитан первого ранга Андрей Шеин, капитаны второго ранга Алексей Шатохин и Алексей Саляев, а также два капитана третьего ранга Андрей Шипицын и Сергея Щербаков.

Саляев является командиром пограничного сторожевого корабля "Дон", Шипицын — командир сторожевого корабля "Изумруд", Щербаков — малого противолодочного корабля "Суздалец".

Уточняется, что Медведева обвиняют в ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий.

Санкции подразумевают от 10 до 15 лет тюрьмы.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган добавила, что Украина хочет объявить о подозрении еще более чем десяти российских военных Черноморского флота, погранслужбы ФСБ, ВВС и противовоздушной обороны от младшего офицерского состава до генералов.

После провокации в Черном море на Украине возбудили дело по трем статьям УК: "Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство".