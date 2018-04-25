Киев открыл набор в "патрульную полицию Крыма"

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Глава Нацполиции Украины Сергей Князев объявил набор в "патрульную полицию Республики Крым и Севастополя". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованное на сайте МВД страны заявление.

По словам Князева, ведомство открывает 60 офицерских должностей. Он добавил, что полицейские будут работать с жителями Крыма, выехавшими с полуострова.

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Глава Нацполиции добавил, что сформированная структура на ротационной основе будет патрулировать три основные дороги, соединяющие Украину с полуостровом. Стационарное подразделение должно появиться в Херсонской области до конца 2018 года.

В Крыму отреагировали на данное заявление. Так, член Общественной палаты региона, политолог Денис Батурин в эфире радио Sputnik заявил, что решение о создании новой структуры не является неожиданным.

"Киев, заявляя о том, что "Крым является Украиной", продолжает создавать некие государственные органы для якобы управления этой территорией. Понятно, что они ничем не управляют, но те или иные действия в отношении Крыма пытаются предпринимать", — отметил он.

В качестве примера Батурин привел попытки властей Украины отслеживать передвижение жителей полуострова. Также он напомнил, что формирование новых "государственных органов" потребует дополнительного финансирования.

"В этом смысле на Украине также есть заинтересованные стороны, лица и органы власти", — полагает член Общественной палаты.