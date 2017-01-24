Киевская типография напечатала карту Украины с Крымом в составе России

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Типография в Киеве напечатала развивающую географическую игру для детей, где на украинской карте отсутствует Крым. Полуостров включили в границы Российской Федерации, пишет ТАСС.

Данные карты, входящие в состав детской развивающей игры "Страны+Флаги+Столицы", поступили в продажу в Харькове. Их производят в Киеве на предприятии "Вундеркинд с пеленок". Агентство пишет, что целью игры является развитие у малышей от полугода зрительной памяти, знаний географии и стран.

В самой типографии от "признания" полуострова частью РФ открещиваются и заявляют, что это произошло по ошибке дизайнера. Также подчеркивается, что в версии игры на украинском все указано верно, подобная ошибка присутствует лишь в русскоязычном издании. В издательстве добавили, что в данный момент уже перепечатывается материал, а вскоре правильные карточки разошлют по почте.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, в котором участвовали 80% имеющих право голоса. В 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. Киев отказался признавать изменения.