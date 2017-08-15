Ким Чен Ын приказал военным КНДР быть готовыми к удару по базе США на Гуаме

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Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным приготовиться к нанесению удара в любой момент в случае, если он примет подобное решение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство "Рейтер".

По словам руководителя Северной Кореи, американцам предстоит сделать правильный выбор, чтобы избежать войны. Также Ким Чен Ын ознакомился с планами армии КНДР по пуску ракет в направлении острова Гуам, где находятся американские военные объекты.

"США… должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение", - цитирует агентство северокорейского лидера.

Уточняется, что ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последнее время. Северная Корея опасается угрозы со стороны Соединенных Штатов и усиленно форсирует создание МБР с ядерными боеголовками. При этом своими действиями Пхеньян нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя очередные санкции со стороны Совбеза ООН.