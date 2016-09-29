Ким Кардашьян намерена подать в суд на журналиста за поцелуй в ягодицы
Актриса расценивает поведение журналиста как угрозу себе
29 сентября 2016, 11:38
Фото: livestory.com.ua
Звезда и модель Ким Кардашьян намерена подать в суд на украинского журналиста Виталия Седюка за то, что он пытался поцеловать ее в ягодицы на Неделе высокой моды в Париже. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Она хочет добиться запретительного приказа, по которому Седюк не должен подходить к ней ближе определенного расстояния. Американская знаменитость считает, что репортер из Украины несет угрозу ей и другим людям. Кардашьян хочет, чтобы Седюк был наказан.
Отметим, что репортер так и не смог довести начатое до конца. Его остановили охранники.
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