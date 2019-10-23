Кинолог рассказал, чем лучше кормить собак

Специалист пояснил, как правильно выбрать корм для питомца

23 октября 2019, 07:16, Илья Звягинцев

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал чем лучше кормить собак и как правильно выбрать корм, сообщает РИА "Новости".

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"Собаку можно кормить как натуральными продуктами (при этом нужно учитывать потребности животного и научиться составлять сбалансированный рацион), так и готовыми промышленными кормами, которые удобны в использовании и о составе которых уже позаботился изготовитель. Здоровая собака достаточно неприхотлива по отношению к корму, главное – чтобы он был полноценным по составу", – рассказал собеседник агентства.

При выборе промышленного корма он посоветовал опираться на состояние питомца: внешний вид, вес, качество шерсти и активность. Если все хорошо – значит корм подобран правильно. Кроме того, важным критерием кинолог назвал "чувствительность вашего кошелька".

В то же время для собак с аллергией или болезнью корм нужно выбирать по совету ветеринара. 

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