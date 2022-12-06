Кириенко назвал часть культурного кода россиян

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал частью культурного кода россиян помощь тем, кому сейчас труднее.

Такое заявление чиновник сделал на полях форума «Мы вместе», где вручалась одноимённая премия.

«Это часть нашего культурного кода: как бы ни было трудно, приходить на помощь тому, кому труднее. Это черта национального русского характера», — цитирует его ТАСС.

Ранее в России заявили о готовности безвозмездно поставлять зерно наиболее нуждающимся странам.