Кириенко заявил, что более 80% родителей поддерживают поднятие флага в школах

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о том, что более 80% родителей поддерживают поднятие флага в российских школах. Его слова передаёт ТАСС.

«Сейчас посмотрел последние социологические исследования. У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, то есть взрослых граждан Российской Федерации, которые поддерживают то, что в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъёмом флага, с гимном, с уроком «Разговоры о важном», — заявил Кириенко.

Он также добавил, что это нововведение важно и для детей.

Кириенко отметил, что некоторые люди говорили о том, что поднятие флага вносит политику в образовательный процесс, но он считает, что это не является политикой.

Поднятие флага, по словам Кириенко, прививает гордость за страну.