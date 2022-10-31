Киркоров послал в «одно место» журналистку, спросившую про воровство

Российский певец Филипп Киркоров после концерта в Санкт-Петербурге жёстко ответил журналистке во время интервью представителям СМИ, сообщает Life.

Одна из журналисток поинтересовалась у Киркорова, коллекционирует ли он какие-либо памятные сувениры из разных городов. Артист признался, что много чего коллекционировал, но сейчас собирает меню из разных ресторанов.

После этого произошёл следующий диалог:

«Тырите?» — поинтересовалась женщина.

«А?» — переспросил певец.

«Тырите?» — уточнила журналистка.

«Пошла ты в жопу!» — возмущённо ответил Киркоров и ушёл в гримёрку.