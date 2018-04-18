Китай признал дефектным купленный на Украине авианосец "Варяг"

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Китай признал дефектным свой первый авианосец Liaoning, купленный у Украины в недостроенном виде и прошедший глубокую модернизацию. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Asian Times.

В статье уточняется, что китайская промышленность за восемь лет произвела свыше 1200 технологических элементов в попытках улучшить купленный крейсер, но возможности его усовершенствования оказались ограничены из-за структурных ограничений и "врожденных" дефектов.

Один из летчиков-истребителей рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются пилоты истребителей во время посадки на авианосец. Для приземления самолету нужно сбросить вес — оружие и топливо. При этом запуск самолета происходит проще, так как палуба "Варяга" урезана. По данным издания, Liaoning сильно уступает авианосцам из США и требует замены.

Агентство напоминает, что первый китайский авианосец Liaoning построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его переработке в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году.