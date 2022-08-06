Китай призвал все страны заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми. Как сообщает РИА Новости, об этом в ходе Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил посол по вопросам разоружения Министерства иностранных дел КНР Ли Сонг.

Дипломат заявил, что ядерным странам стоит пойти по примеру Китая и придерживаться политики неприменения ядерного оружия первыми. Государствам необходимо заключить договор о взаимном неприменении данного вида оружия массового поражения и воздерживаться от того, чтобы обозначать какую-либо державу в качестве цели для удара.

Китайский посол выразил уверенность, что ядерные державы должны прилагать все усилия, чтобы не допустить нерегламентированные пуски ядерного оружия.