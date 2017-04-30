Китай провел успешные испытания крупнейшего гидросамолета в мире

Фото: yourube.com

Успешное наземное испытание крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 состоялось в Китае, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал Sina.

Китайская авиастроительная корпорация заявила, что аппарат готов к своему первому полету. Изначально первый полет AG600 должен был пройти в 2015 году, но из-за неготовности срок был перенесен.

Данное авиасудно является крупнейшим в мире самолетом-амфибией. Согласно официальной информации, AG600 предназначен для тушения пожаров и проведения поисково-спасательных операций.

Впрочем, СМИ пишут, что Китай может использовать эту новинку для обеспечения своих государственных интересов в Южно-Китайском море.