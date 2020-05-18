Китай выделит два миллиарда долларов странам, которые пострадали от коронавируса
Средства будут предоставлены в последующие два года
18 мая 2020, 20:31, Илья Звягинцев
Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о том, что в течение двух лет Китай выделит два миллиарда долларов для стран, которые пострадали от коронавируса. Деньги пойдут на помощь в борьбе с вирусом и на социально-экономическое развитие.
Выделять деньги будут в течение двух лет. Кроме того, вместе с ООН Китай создаст гуманитарный склад и хаб для хранения и обеспечения своевременных доставок противоэпидемических средств.
"Разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны по всему миру и будут служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах", – цитируют председателя КНР РИА "Новости".
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