Китаянка родила ребенка во время шопинга и пошла домой с покупками
От госпитализации молодая мама отказалась, она взяла ребенка и пошла домой
5 сентября 2017, 19:50
Жительница Китая родила ребенка прямо на улице во время шопинга, сообщает РИА "Новости".
Прохожие помогли женщине и приняли роды. Позже на место происшествия прибыл врач, который осмотрел ребенка и спеленал его.
Однако ехать в роддом женщина отказалась. Она пошла домой с покупками в одной руке и с ребенком в другой.
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