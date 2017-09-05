Китаянка родила ребенка во время шопинга и пошла домой с покупками

Жительница Китая родила ребенка прямо на улице во время шопинга, сообщает РИА "Новости".

Прохожие помогли женщине и приняли роды. Позже на место происшествия прибыл врач, который осмотрел ребенка и спеленал его.

Однако ехать в роддом женщина отказалась. Она пошла домой с покупками в одной руке и с ребенком в другой.