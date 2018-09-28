Китайским чиновникам напомнили о "кодексе бережливости" на праздниках

Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) КНР предупредила, что все китайские чиновники должны в предстоящую праздничную неделю следовать "коду бережливости" и воздерживаться от расточительства, в первую очередь - государственных средств, пишет "Интерфакс" со ссылкой на China Daily

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"В последние годы зачастую встречаются такие чиновники, которые во время праздников расходуют государственные средства на проведение банкетов, на вручение подарков, их получение, используют служебные автомобили без получения разрешения, растрачивают деньги на проведение пышных свадеб и похорон", - говорится в сообщении ЦКПД.

В связи с этим комиссия напомнила, что в 2015-2017 годах ею было заведено 989 дел в отношении чиновников, которые растрачивали государственные средства во время праздников.

"Эти праздники хорошо подходят для отдыха чиновников, но дисциплина в это время должна неукоснительно соблюдаться", - подчеркнула ЦКПД.

С 1 октября в Китае начинается нерабочая "золотая неделя" по случаю дня образования КНР (1 октября 1949 года).