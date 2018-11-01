Клад времен Первой мировой войны нашли напротив Кремля

Клад из 135 монет обнаружили археологи во время наблюдения за благоустройством Софийской набережной напротив Кремля, сообщает официальный портал правительства и мэра столицы.

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Происшествия Клад из 260 золотых монет при перевозке в Гохран подменили гаечными ключами

Отмечается, что владелец, скорее всего, припрятал деньги до лучших времен в годы Первой мировой войны. Тогда люди старались сохранить металл, потому что бумажные деньги обесценивались.

Самые ранние из обнаруженных экземпляров датируются 1870-ми годами, а самые поздние — 1915-м.

В основном клад состоит из мелких медных монет, общая сумма — 2 рубля 36 копеек. Это пять дневных окладов московского рабочего в ту пору.

"Для сравнения: дневная заработная плата мастерового в начале прошлого века составляла от 30 до 50 копеек, бутерброд с ветчиной стоил от трех до пяти копеек, бутылка хорошего российского вина — 50-60 копеек, а французского шампанского — до трех рублей. Однако эта находка — яркая иллюстрация финансового кризиса в России, связанного с Первой мировой войной. Дело в том, что к концу 1915 года бумажные деньги стали обесцениваться, поэтому люди старались припрятать металлические монеты", — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Эксперты полагают, что монеты хранились в одном из особняков и лежали в кошельке. Впоследствии дом снесли, а кошелек истлел.

Найденные монеты отправили на исследование и реставрацию. После этого их передадут в музей.