«Кладбищенское железо»: в Барнауле пожаловались на вандализм на Власихинском кладбище

Участница сообщества «Инцидент Барнаул» рассказала о фактах воровства металла и вандализма на Власихинском кладбище. Согласно публикации, 1 августа она приехала навестить захоронения родственников и увидела, что ограда на их могилах оказалась частично спилена и вывезена.

По ее словам, неизвестные успели вывезти две стороны из четырех — за остальными, по мнению женщины, злоумышленники хотели вернуться позднее.

«Я огляделась и была поражена, такая же ситуация обнаружилась и на соседних могилах. На многих так же срезаны металлические цепи, трубы, где-то спилены украшения, где-то еще какие-то фрагменты. На некоторых памятниках оторваны таблички (видимо, были металлические) и фотографии. На памятнике моему деду тоже пытались оторвать, но по какой-то причине не закончили дело, возможно, вандалов кто-то спугнул», — рассказала женщина.

Походив по территории она также нашла разбитый мраморный памятник и несколько опрокинутых надгробий. На некоторых могилах и вовсе нет оград — остались лишь остатки вкопанных столбиков.

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«Я сделала фотографии, сегодня обратилась в полицию. В администрации кладбища сказали писать заявление, ибо случай не первый, что ворованное сдается в окрестные пункты приема металла. Меня поражает отсутствие совести и у тех, кто воровал, и у тех, кто принимал очевидно кладбищенский металл», — подытожила она.

Женщина призвала барнаульцев, чьи родственники похоронены на Власихинском кладбище, навестить могилы родных. Она отметила, что месяц назад такого не наблюдалось.