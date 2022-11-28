Классика «быстрой еды». Где в Барнауле заказать суши, пиццу, шаурму и wok, когда хочется всего и сразу

Роллы, пицца, шаурма и wok — это уже классика фастфуда. Но иногда так трудно выбрать что-то одно, а заказывать отдельно «европу», «азию» и «японию» из разных доставок — дорого и неудобно. В таком случае можно обратиться в SUSHIBIZA — сеть быстрого питания мультикультурной кухни. Насладиться любимыми блюдами можно и заказав доставку, и в уютных ресторанах сети.

Что можно поесть?

В SUSHIBIZA готовят суши и роллы, пиццу, wok, супы и салаты, закуски фри, а также десерты. Эти сытные и вкусные блюда легко заменят ужин, когда нет времени готовить, украсят праздничный стол или станут полноценным обедом в офисе. А если вы спешите на работу или в университет, отличным перекусом будет шаурма или хот-дог — их удобно есть на ходу. При заказе можно добавить или убрать какие-то отдельные ингредиенты, выбрать соус.

В SUSHIBIZA вы почувствуете себя гостем дорогого заведения — для сетей ресторанов быстрого питания это редкость. Мягкие кресла и диваны позволят расслабиться, песочные оттенки в интерьере добавят атмосферы пляжного отдыха, а яркие акценты создадут обстановку как в крупнейших курортных клубах.

Фото: сеть быстрого питания SUSHIBIZA

Как сделать заказ?

Сделать заказ можно лично, посетив рестораны, а также по телефону +7 (3852) 60-02-12 или через сайт. Платите любым удобным способом: на сайте, наличными или банковской картой курьеру при доставке. При заказе любимых блюд через сайт действует бонусная система и акции.

Приходите в рестораны быстрого питания SUSHIBIZA по адресам: ТЦ «Европа», ​Павловский тракт, 251в, и проспект Строителей, 25.

Фото: сеть быстрого питания SUSHIBIZA

ИП Баранова Ольга Геннадьевна