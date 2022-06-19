«Классный отдых». «Бирюзовую Катунь» засыпало градом
Отдыхающим пришлось прятаться от стихии в арендованных домиках
20 июня 2022, 06:51, Илья Звягинцев
19 июня погода внесла серьёзные коррективы в планы отдыхающих на «Бирюзовой Катуни»: температура на улице резко опустилась, после чего пошёл град.
В социальных сетях пользователи показали усыпанные льдинками газоны и дорожки местных баз отдыха. От стихии людям пришлось прятаться по арендованным домикам.
«Классный отдых», — отметил автор одного из опубликованных видео.
Напомним, что ранее в Барнауле прошёл сильный ливень, из-за которого некоторые дороги в городе оказались затоплены. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрывать проезд по улице Попова.
Комментарии
Новости партнеров