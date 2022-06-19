«Классный отдых». «Бирюзовую Катунь» засыпало градом

19 июня погода внесла серьёзные коррективы в планы отдыхающих на «Бирюзовой Катуни»: температура на улице резко опустилась, после чего пошёл град.

В социальных сетях пользователи показали усыпанные льдинками газоны и дорожки местных баз отдыха. От стихии людям пришлось прятаться по арендованным домикам.

«Классный отдых», — отметил автор одного из опубликованных видео.

Напомним, что ранее в Барнауле прошёл сильный ливень, из-за которого некоторые дороги в городе оказались затоплены. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрывать проезд по улице Попова.