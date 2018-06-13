Кличко намерен судиться с "Нафтогазом"

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Киевский мэр Виталий Кличко собирается обратиться в суд, чтобы разобраться с задолженностью "Киевэнерго" перед "Нафтогазом". Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу Кличко.

Мэр украинской столицы заявил, что его четкая позиция заключается в том, что данный конфликт нужно решать в судах. "Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации. Мы готовы обратиться в суд. Но у нас ключевое требование — включите газ людям", — приводит издание его слова.

Кличко считает, что "Нафтогаз" шантажирует жителей Киева и отказывается включать газ до возвращения им долгов "Киевэнерго".

Политик подчеркнул, что украинская столица не может брать на себя долговые обязательства частной компании из-за того, что большую их часть составляют пеня и штрафы, не имеющие отношения к потреблению местными жителями тепловой энергии.

"Более того, часть долга оспаривается в суде. И город не имеет права брать на себя задолженность, точная сумма которой не определена", — передает пресс-служба.

Издание пишет, что в результате отказа "Нафтогаза" подписывать соглашение на поставку газа без горячей воды остаются три тысячи киевских домов.