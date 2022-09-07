Клиентов супермаркетов «Пятёрочка» предупредили об изменении системы списания баллов

Представители торговой сети «Пятёрочка» предупредили клиентов о грядущих изменениях в системе списания бонусных баллов. Пользователям рекомендуют обзавестись новой версией мобильного приложения, потому что в старой эта функция будет недоступна.

В пресс-службе сети отметили, что они постепенно работают над тем, чтобы восстановить прежний функционал.

Временно списать баллы при помощи приложения будет невозможно. Покупателям нужно будет пользоваться физической картой магазина.

«Сейчас на кассах самообслуживания баллы можно списать только с пластиковых карт. Списание баллов из мобильного приложения там пока недоступно», — цитирует сообщение ретейлера PrimePress.

Изменения вступят в силу с 7 сентября.