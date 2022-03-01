Клиенты банка ВТБ смогут рассчитываться смартфоном при помощи карт "Мир"

Клиенты ВТБ смогут использовать смартфоны на базе Android для оплаты покупок. Для этого им потребуются карты “Мир”.

“Возможность расплачиваться смартфоном за товары и услуги доступна клиентам ВТБ, пользующимся мобильными устройствами на платформе Android. Для этого достаточно за несколько кликов в ВТБ Онлайн выпустить цифровую карту “Мир”, установить приложение Mir Pay и привязать к нему свою карту. После этого можно расплачиваться смартфоном в торговых точках привычным способом”, — сказано в сообщении банка.