Клиенты российских банков могут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

С 1 октября этого года для защиты клиентов от действий кибермошенников российские банки будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты. Как сообщает «Интерфакс», россияне также смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников.

Так, установить запрет можно как в отношении отдельных услуг, так и сразу на все операции. Сделать это можно бесплатно и неограниченное количество раз, однако если клиент обслуживается сразу в нескольких банках, то им потребуется обратиться в каждый из них по отдельности.

Финансовые организации самостоятельно устанавливают порядок подачи подобного обращения — через сайт, мобильное приложение, по телефону или в офисе.